D'Police sicht am Kader vun engem Abroch an ee Restaurant zu Esch/Uelzecht no engem Mann, deen un der Dot soll bedeelegt gewiescht sinn.

Sämtlech Leit, déi Informatiounen zum gesichte Mann hunn, solle sech bei der Police judiciaire Sud-Ouest um Nummer 244601146 oder per E-Mail spj.rgb@police.etat.lu mellen. © Police © Police