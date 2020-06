D'Initiativ fuerdert de Staat och op, selwer mam guddem Beispill virzegoen.

D'"Initiative devoir de vigilance", déi aus 16 Lëtzebuerger Organisatioune besteet, fuerdert, dass d'Regierung déi staatlech Hëllefe fir Betriber un d'Engagement fir de Respekt vun de Mënscherechter koppelt.

D'Corona-Kris hätt gewisen, ewéi fragil d'Liwwerketten am internationalen Handel sinn, esou d'Presidentin vum OGBL, d'Nora Back. Dës Fragilitéit hätt och eng mënschlech Säit. Hirer Meenung no geet et net duer, wa Betriber sech fräiwëlleg engagéieren. Et misst e verbindlecht Engagement sinn. D'Initiativ bitt sech och un, der Regierung ze hëllefen, fair Critèren auszeschaffen. D'Gréisst an den Ëmsaz vun enger Entreprise wären natierlech ausschlaggebend.

D'Initiativ fuerdert de Staat och op, selwer mam gudde Beispill virzegoen. Betriber, déi de Staat besëtzt oder kontrolléiert, misste méi streng Mesuren applizéieren, fir Mënscherechter ze respektéieren, sot de President vu Fairtrade Lëtzebuerg, de Jean-Louis Zeien.

PDF: Schreiwes "Fit4Resilience a Mënscherechter"

PDF: Propositioune Covid-19