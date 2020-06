Net manner wéi 200 Video-Sequenzen si fir déi digital Versioun vun der Foire Agricole geplangt.

Fir d’Organisateure war séier kloer, datt och wann d’Foire net an hirer gewinnter Form kéint organiséiert ginn, een déi nei Medien notze wéilt, fir d’Landwirtschaft no baussen ze weisen.

Bei der Presentatioun vun der virtueller Versioun gouf um Donneschdeg betount, datt dëst kee sougenannte „one shot“ soll sinn, mä an Zukunft dat Digitaalt komplementar zu der traditioneller Foire agebonne ka ginn. Nieft engem virtuelle Studio mat iwwer 70 Intervenanten, Live-Schaltungen op den Terrain oder virtuelle Visitten, wäert fir den Optakt vun der digitaler Foire den neie Bioaktiounsplang vum Landwirtschaftsministère presentéiert an an enger Talkronn och driwwer diskutéiert ginn.

De Gros vum Programm ass den 3. a 4. Juli, ma scho vun e Méindeg u lafen ënnert anerem op RTL Radio Lëtzebuerg an op der Télé eng Partie Emissiounen iwwert d’Lëtzebuerger Landwirtschaft.

Méi Informatioune fannt der ënnert fae.lu