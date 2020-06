An Zukunft kann een eng Notifikatioun vun der Applikatioun vun der Ëmweltverwaltung kréien, esou bal d'Ozon-Wäerter ze héich sinn.

Dat géif et besonnesch sensibele Persounen erlaben, hiert Verhalen der Loftqualitéit unzepassen, schreift d'Ëmweltverwaltung an engem Communiqué um Donneschden. Bei héijen Temperaturen a wéineg Wand klammen d'Ozonwäerter am Summer reegelméisseg op en Niveau, bei deem et net méi recommandéiert ass, sech kierperlech unzestrengen. Virun allem Kanner, eeler Leit a Persoune mat Häerz- oder Otemweekrankheete mussen da gutt oppassen.

Beispill vun enger Notifikatioun / © Administration de l'environnement

Iwwerdeems kann een elo och eng Notifikatioun kréien, wann de Loftqualitéitsindex op der nooster Miessstatioun e gewësse Wäert iwwerschratt huet, esou d'Ëmweltverwaltung weider. An der App geet d'Loftqualitéit vun 1 ("exzellent") bis 10 ("execrabel"). Sensibel Persoune géifen et scho spieren, wann den Index iwwer 4 ("gutt genuch") géif goen, gesond Persoune vu 7 ("ganz medioker") un.