Vun der nächster Rentrée un, wäert de Cycle 3 am Fondamental e nei Buch am Franséische kréien.

"Salut, c'est magique!" wäert also am September 2020 fir de Cycle 3 erauskommen an ass speziell dorop gezillt fir Kanner zu Lëtzebuerg déi franséisch Sprooch méi no ze bréngen.

Dat neit Léiermaterial ass dann och d'Suite vu "Salut, c’est parti !", dat jo schonn am Joer 2018 fir de Cycle 2 erauskomm ass.

Ganzer 12 Bicher sollen d'Kanner no an no kréien, dat begleet mat Aktivitéitshefter.

Den offizielle Communiqué vum Educatiounsministère

À partir de la rentrée 2020-2021, les élèves du cycle 3 de l'enseignement fondamental profiteront de « Salut, c'est magique ! », un nouveau matériel didactique pour apprendre le français.

Aux côtés de Sophie, une jeune fille aux pouvoirs magiques, et de ses amis : Julien qui aime chanter, Moussa qui adore lire, Camille qui découvre le monde grâce à ses voyages, André et Esma qui explorent des phénomènes scientifiques, sans oublier Gaston le caméléon et Jean-Lou le hibou, les élèves approfondiront la langue française de façon dynamique, ludique et créative.

Cultiver le plaisir et le goût d'apprendre

Incités à écouter, à communiquer, à interagir, à bouger, à jouer, à chanter, à lire, à écrire, à réfléchir et à inventer, ils cultiveront le plaisir et le goût d'apprendre le français.

« Salut, c'est magique ! » a été spécialement élaboré pour le contexte linguistique très spécifique du Luxembourg et fait suite à « Salut, c'est parti ! », paru en juin 2018 pour le cycle 2. Les manuels et les ressources didactiques qui les accompagnent concrétisent la nouvelle approche mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse pour un apprentissage progressif et cohérent du français, dès le plus jeune âge – avec le programme d'éducation plurilingue à la crèche - , en passant par le cycle 1 et 2 et à travers l'ensemble du système éducatif.

Bien plus qu'un manuel scolaire

Les élèves du cycle 3 recevront au fur et à mesure 12 livres qui correspondent à chaque fois à une unité thématique et font office à la fois de livres et de cahiers d'activités. Ils sont structurés de façon à favoriser l'autonomie de travail des élèves (repérage facile à l'aide de différentes couleurs et pictogrammes, jeux notés en bas de page, codes QR pour accéder aux pistes audio). Un 13e livre proposant des projets applicables à divers moments du cycle 3 paraîtra ultérieurement.

Du matériel audio (écoutes, textes, chansons et comptines), des jeux, des aides à l'apprentissage, des cartes-images imprimées, un complément de littérature de jeunesse et un espace digital (efrancais.lu) enrichissent l'offre de matériel pédagogique.

En vue d'assouplir la transition entre le cycle 2 et le cycle 3, un accent particulier sera mis sur la relation entre les sons et la façon d'écrire le français (phonie-graphie). Sur l'espace efrancais.lu les élèves disposeront d'activités sous le thème « Les sons en français...c'est magique ».

Une version numérique et interactive des manuels est prévue d'ici l'été 2022.

Du matériel pour accompagner les enseignants

Treize guides pédagogiques accompagnent l'enseignant dans la mise en œuvre du matériel avec des descriptions détaillées de chaque activité, une grande variété d'activités supplémentaires et des pistes de différenciation. Les guides paraîtront d'abord sous version digitale pouvant être téléchargée.

Un complément théorique fournit aux enseignants les balises théoriques nécessaires (version digitale provisoire en septembre 2020).

Phase d'essai, suivi et formation des enseignants

Pendant l'année scolaire en cours, une vingtaine d'enseignants du cycle 3.1 ont participé avec leurs élèves à une phase d'essai pour analyser la mise en pratique du nouveau matériel. Une phase d'évaluation de deux ans accompagne la généralisation du matériel à partir de la rentrée 2020-2021. Elle permettra d'adapter et de perfectionner le matériel.

Le personnel enseignant se familiarisera avec « Salut, c'est magique ! » à travers un cycle de formation en ligne qui débutera en juillet 2020.

Un cycle de formations en ligne pour accompagner les enseignants dans la découverte progressive du matériel se poursuivra tout au long de l'année scolaire 2020-2021.