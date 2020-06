Wéi den LCGB e Freideg an engem Schreiwes matgedeelt huet, ass d'Firma Norbert Keller AG faillite.

D'Firma ass am Beräich Glas-Design spezialiséiert.

120 Leit verléieren hir Aarbecht. Dat deelt d'Gewerkschaft LCGB mat.

Den 29. Juni ass eng Informatiounsreunioun fir d'Personal. Do geet et ëm Paiementer, déi Retard kritt hunn an ëm Indemnitéiten.