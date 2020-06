D'Enseignanten an den Direkter vum Lycée technique agricole si géint d'Zesummeleeë vun den A- a B-Klassen an hunn eng Dispense fir hiert Gebai gefrot.

"Et gëtt keng Dispensë fir d'Ackerbauschoul zu Ettelbréck", dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch am RTL-Interview, nodeems d'Enseignanten an den Direkter vum Lycée technique agricole betount hunn, datt si géint d'Zesummeleeë vun den A- a B-Klassen sinn an eng Dispense fir hiert Gebai gefrot haten. Et hätt ee vollst Verständnis fir all organisatoresch Schwieregkeeten, déi d'Changementer nach emol mat sech bréngen, huet de Claude Meisch gesot, mä bleift awer bei der Meenung, datt ganz Schoulhale fir all Schoul besser ass wéi nëmmen hallef.

D'Finalitéit vun der Schoul ass wierklech d'Schüler present ze hunn an eppes ze vermëttelen. An datt mer do Weeër fannen, fir iwwert déi organisatoresch Problemer ewech och an där enger an anerer Woch d'Schüler ganz am Grupp ze hunn an dann och richteg kënne Schoul ze halen, fir dat opzefänken, wat verpasst ginn ass.

Och bei der Rentrée wäert de Virus nach net fort sinn, betount den Educatiounsminister:

Mir musse wëssen, datt mer net op d'Dauer just hallef Schoul kënnen halen. Mir hu vill nozehuele vun dësem Schouljoer an dofir ass et wichteg, all Dag a Woch ze notzen. Mir kucken, wat fir Forme vu Rattrapage een iwwert de Summer ka maachen a wéi ee bei der Rentrée op eventuell Lacunnen zréck ka kommen.

Den Educatiounsminister ass der Meenung, datt, wann d'Infektiounen am Hierscht erëm klammen, et immens wichteg ass, sou vill wéi méiglech Tester op en Neits ze maachen, fir am Land méiglechst normal ze funktionéieren.