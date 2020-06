D'Commission de Surveillance du Secteur Financier huet eng Warnung fir de genannten Internetsite erausginn.

Op hirem Site géif luxxcapital.com uginn, datt si e Sëtzt am Regus Centre um Kierchbierg hätten respektiv an der Avenue de la Porte-Neuve an der Stad. Weider gi si un, zu Luxembourg Capital S.A. ze gehéieren.

Et wier eng Entreprise, déi näischt mat der Entreprise Luxembourg Capital S.A., déi regulär zu Lëtzebuerg gemellt ass an déi ënnert der Surveillance vun der CSSF steet, ze dinn huet. Dowéinst sollt een dee Site evitéieren.

Hei de Communiqué

Consommateurs, Marchés, Professionnels 29 juin 2020

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) met en garde le public à l’égard du site Internet www.luxxcapital.com où une entité, qui se présente sous la dénomination LuxxCapital, prétend être établie à l’adresse Regus Kirchberg City Centre 3rd floor, 2540 Luxembourg, respectivement à l’adresse 13 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, et offre des services de trading en se référant à la société Luxembourg Capital S.A.

La CSSF informe le public que l’entité qui se présente comme LuxxCapital n’est pas régulée par la CSSF et ne dispose d’aucun agrément pour la prestation de services d’investissement ou d’autres services financiers au ou à partir du Luxembourg.

La CSSF tient à préciser que le fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois Luxembourg Capital S.A., dûment agréé au Luxembourg et soumis aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, n’a aucun lien avec le site Internet visé par l’avertissement.