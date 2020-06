Op der Cour d'appel goung et e Méindeg ëm e Mann, deen an der Stad ë.a. duerch Rout gefuer an net bei engem Zebrasträife stoe bliwwe war.

De Mann ass e Méindeg op der Cour d'appel an der Stad nëmme liicht besser ewechkomm wéi an 1. Instanz. Hat hien am Januar um Stater Geriicht eng Geldstrof vun 1.000 € an e Fuerverbuet vun 30 Méint, wouvun de Wee op d'Schaff ausgeholl war, kritt, sou gouf an zweeter Instanz just beim Fuerverbuet e Sursis vun annerhallwem Joer gesprach.