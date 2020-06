E Méindeg war en ëffentlechen Debat iwwer eng Petitioun, déi eng eemoleg Primm fir d'Personal aus dem Santé- a Fleegeberäich fuerdert.

Den Hommage soll net nëmmen e symbolesche bleiwen, ma och eng richteg Kompensatioun mat sech bréngen, esou de Petitionär José Castro. Erakoume 4.600 Ënnerschrëften. Eng direkt Primm gëtt awer net envisagéiert, heescht et e Méindeg de Mëtten aus der Chamber.

Petitioun Primm fir Personal / Rep. Tim Morizet

Proposéiert gouf, datt d'Aarbechter, déi de an verschiddenste Secteure vun der Santé, sief et Fleegepersonal oder Botzpersonal, vun enger eemoleger Primm kënne profitéieren, déi duerch eng eenzeg Cotisatioun vu Leit, déi iwwer 3.000 Euro de Mount verdéngen, bezuelt géif ginn.

De Petitionnaire José Castro: „Ech hunn och mat Leit aus dem Secteur geschwat. Hir Reaktioun op d'Primm war eng positiv. Et géif virun allem ervirhiewe,n ewéi wichteg hir Aarbecht eigentlech fir d'Gesellschaft ass. Bis zum Ament vun der Kris war dat leider net ëmmer de Fall."

Déi Zort vu Primme goufen an de leschte Méint a Wochen an Däitschland a Frankräich diskutéiert an zum Deel ëmgesat. A Bayern gouf et zum Beispill eng „Corona-Prämie" vu 500 Euro op de Kapp. Ma dat misst een an de Kontext setzen, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Paulette Lenert: „Ech hunn och selwer vill Echangë mat den Acteuren. Dat, wat si manner fuerderen, ass méi d'Remuneratioun. Mir hunn effektiv ganz gutt Kollektivverträg. Am internationale Verglach bezilt 1,5 Mol de Salaire moyen an dësem Secteur. Mir sti ganz gutt do am Verglach mat Länner, déi elo zum Beispill esou Primmen agefouert hunn. A Frankräich läit een do bei 0,9, an Däitschland bei 1,1."

D'Opwäerte vum Gesondheetssecteur wier en Haaptthema um Gesondheetsdësch och scho virun der Pandemie gewiescht. Et géif an den nächste Méint dru geschafft ginn, fir do Solutiounen ze fannen, esou nach d'Ministesch.

Punkto Primm wier et schwéier, eng fair Verdeelung ze garantéieren, esou nach d'Suerg vu villen Deputéierten, esou och beim ADR-Deputéierte Gast Gibéryen.

Gast Gibéryen: „Sécherlech ginn et och Leit am Privatsecteur, déi esou eng Primm verdéngt hätten. Ech denken un d'Chaufferen an un d'Caissièren. Ech si scho fir d'Iddi vun enger Primm, mä mir kënne kee System maachen, wou déi aner Leit soen, si kréien, mä ech kréien näischt. Esou eppes muss een an engem Debat evitéieren."

D'Fro ewéi d'Gesondheetspersonal zukünfteg soll belount ginn, gëtt am Hierscht nach eng Kéier an engem Debat an der Chamber diskutéiert. Eng direkt Primm wier awer net envisagéiert, esou d'Conclusioun e Méindeg.