RTL-Informatiounen no sinn an engem Gebai vum Fondamental zu Déifferdeng zwou Klasse komplett a Quarantän gesat ginn.

A béide Klasse wier all Kéiers ee Fall vu Coronavirus gewiescht. Et ass déi éischte Kéier am Land, datt wéinst engem eenzele Corona-Fall eng ganz Klass a Quarantän gesat gëtt.

Esou Fäll a Situatioune wäerte an der neier Phas vum Deconfinement ëmmer nees optauchen, esou wéi mer dat schonn am Lycée zu Wolz haten oder wéi elo och rezent zwee Fäll aus dem Diddelenger Lycée confirméiert goufen.

An enger parlamentaresch Fro vum Martine Hansen a vum Georges Mischo huet de Minister Claude Meisch e Méindeg de Moie geäntwert, datt zanter dem 4. Mee a bis zu deem Zäitpunkt 11 Bekannte Corona-Fäll an de Lëtzebuerger Lycéeë gouf. Dobäi wieren 9 Schüler an 2 Proffe positiv op de Virus getest goufen.