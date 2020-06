E Méindeg koum et am Laf vum Nomëtteg direkt zu e puer Accidenter op eise Stroossen.

Géint 12.30 Auer hate sech e Méindeg tëscht Maartel a Wolwen e Bus an en Auto ze pake kritt. 4 Persoune goufe bei dësem Accident blesséiert. Op der Plaz waren d'Air Rescue, de CIS Ettelbréck, Réiden, Rammerech an Ell an d'Police.

Geknuppt hat et dann och géint 14.50 Auer op der A3 a Richtung Esch kuerz virun der Sortie fir op d'A13 a Richtung Péiteng. Hei waren dräi Gefierer dra verwéckelt. 2 Persoune goufen hei verwonnt. Op der Plaz waren de CIS Esch a Monnerech an och d'Police.

An da gouf nach kuerz no 15 Auer e Foussgänger zu Mäertert an der Route de Wasserbillig ugestouss. Hei gouf et ee Blesséierten. Op der Plaz waren de CIS Gréiwemaacher an d'Police.