Et ass eng Diskussioun, déi wéinst dem brutale Mord um George Floyd an den USA erëm massiv opgeflaamt ass a sech uechter d'Welt verbreet huet.

Dat well Rassismus keen exklusiv amerikanesche Phänomen ass. Och hei bei eis gëtt et en. Eppes, wat grad fir Kanner, nëmme schwéier ze verschaffen ass.

An engem Facebook-Post huet de Vincent Koks, deen als Puppelchen aus Südkorea vun enger Lëtzebuerger Famill adoptéiert gouf, seng Erfarunge mat Rassismus beschriwwen an dozou opgeruff, Rassismus zu Lëtzebuerg ze bekämpfen.

"Schlitzaen, Hondsfriesser, ongewolltent Kand..."

Dat sinn nëmmen e puer vun de Beleidegungen, déi de Vincent Koks sech schonn als Kand huet mussen unhéieren. Den 23-Joer-ale Mann ass virun 22 Joer vun enger Lëtzebuerger Famill adoptéiert ginn, huet seng Schoulen hei gemaach a schwätzt all déi gängeg Sprooche vum Land fléissend. Ma d'Reaktioun vun aneren hunn dozou gefouert, dass hie sech trotzdeem als Auslänner gespuert huet. An dat ass wärend der Coronavirus-Pandemie elo och net besser ginn.

"Virun allem am ëffentlechen Transport, gouf ech ganz komesch ugekuckt. Deelweis hunn d'Leit sech op eng aner Plaz gesat. Ech hunn och mat Kolleege geschwat, déi vu Leit gezielt kruten, déi sech net méi trauen an asiatesch Restauranten iessen ze goen, opgrond vun de villen Noriichten, déi zirkuléieren. Do soen ech mir: Dat geet definitiv an eng Richtung, déi mir perséinlech, grad, well ech aus deem Deel kommen, Angscht mécht."

Prinzipiell fënnt hien et deemno gutt, dass déi aktuell Debatt an den USA weltwäit esou héich Welle schléit.

"An deem Sënn fannen ech et gutt, dass d'Leit sech am Moment trauen sech auszeschwätzen, dass d'Leit sech och trauen, sech géint de Rassismus zesummenzesetzen. Esoulaang et bei enger friddlecher Debatt bleift. Leider Gottes gesäit ee jo och ganz vill Gewalt a verschiddene Stied. Am grousse Ganze soen ech mir: Et bréngt ëmmer eppes, d'Thema Rassismus unzeschwätzen an et bréngt nach vill méi och dogéint virzegoen."

Mat sengem Post huet de Vincent Koks deemno en Nerv getraff. Dat gesäit een och un deene ville Leit, déi hien dowéinst kontaktéiert hunn. Dorënner och eng ganz Rei Famillen mat Adoptivkanner, respektiv d'Adoptivkanner selwer.