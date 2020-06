Et dierf ee sech nees am Private gesinn. D'Hoffnung besteet, dass d'Kris iwwerstanen ass.

A kuerz drop ass et dann d'Gesondheetsministesch, déi besuergt ass wéinst deene villen Nei-Infektiounen. Wann ee bedenkt, wéi onsécher dat Ganzt nach ass, da kann ee verstoen, dass et ënnert den Independanten, de Geschäftsleit, déi hire Buttek wochelaang hu missen zouloossen, nach méi Onsécherheet gëtt.

Wéi gesäit et hannert de Kulisse vun de Galerien an den Akafszentren aus? Wéi schloe si sech duerch d'Kris?

Zënter dem 11. Mee sinn d’Geschäfter nees op. No bausse schéngt alles zimmlech normal, mir sinn aus dem Etat de Crise eraus, elo si Solden an domadder missten d’Butteker jo am Fong sanéiert sinn: Falsch! Seet deen, deen an där Branche schafft, de Max Koster, Chef SCI vu Bram Concorde. Hie schätzt vun enorme Perten.

Der Regierung hiren Opruff un d’Adress vum Commerce respektiv vun de Proprietären, d’Solidaritéit spillen ze loossen, gouf effektiv net just gehéiert, mee och an d’Realitéit ëmgesat, net vu jiddwerengem a net am nämmlechte Mooss - mee déi Geschäftsleit, déi 6 Wochen oder 2 Méint Loyer konnten an der Keess draloossen, ware scho mol 1 Suerg lass. Fir d’Proprietären - an der Belle-Etoile ass dat eng Immobilière, déi un 105 Butteker verlount - wier dat eng Perte vun iwwer 1 Millioun Euro. Resultat: bei hinnen hätt bis elo kee Buttek seng Dieren zougespaart. Grad ewéi an der City Concorde.

Am Auchan lauden d’Klacke bis elo eng aner Péis. 70% manner Clientë wéi normal, ouni Home Office De Kierchbierg, haut méi Business Quartier, wéi ee fir dran ze wunnen ass en dënnt Äis fir eng Grande-Surface an hir Galerie. Si hunn à la base all di selwecht Zweiwelen, di nämmlecht Ongewëssheet.

Am Auchan gëtt den Ament spekuléiert. Als Immobilière, déi zoustänneg fir d’Galerien vum Auchan ass, fiert Ceetrus eng aner Politik wéi Belle-Etoile a City Concorde. Hir Politik kuckt méi an d’Zukunft, sou erkläert et d’Direktioun.

Ceetrus France gesäit dat dann awer wuel anescht, well hei goufen d’Loyere gestrach. Ob respektiv wéi déi Perte erageholl gëtt - wie weess. D’Immobilière vun der Belle-Etoile äntwert Nee op d’Fro, ob d’Loyeren deemnächst dann an d’Luucht ginn.