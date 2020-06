Zanter e Méindeg ass d'Opdeelung an A- a B-Klassen nees opgehuewen, dat heescht d'Schüler sinn nees all zesummen an der Schoul.

Et ass mëttlerweil déi 3. Rentrée fir d'Schouljoer 2019/2020. Eppes wat sech kee konnt virstellen an och sécher net gewënscht huet. Datt fir déi lescht 2 Wochen d'Klassen nees beienee geluecht ginn, begréisst net jiddereen.

Ma an der Schoul bei de Kueben um Angelsbierg gesi Kanner an Elteren et duerchaus positiv, datt d’Schüler nach emol gemeinsam d'Schoulbänk drécken.



D'Léierpersonal huet wärend dem Lockdown op Schoul Doheem ëmgestallt. Aus dem Home-Schooling gouf Schoul hale mat Ofstand a Léier- an Übungsgruppen. Elo huet d'Personal sech eng weider Kéier ugepasst.

Eng Fro steet fir all d'Acteuren awer nach am Raum. Wéi geet et no der Schoulvakanz virun? D'Erfarungen aus den nächsten zwou Woche kéinte villäicht Äntwerte ginn.