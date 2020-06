Well si hire Papp hätte wëllen ëmbrénge loossen, kruten um Stater Geriicht zwou vum Mann sengen Duechteren de Prozess gemaach.

Versichte Mord / De Reportage vum Eric Ewald

Am Mee zejoert war de Papp, och um Stater Geriicht, zu 8 Joer festem Prisong verurteelt ginn, dat wéinst enger Rei Vergewaltegunge vun 3 vu senge Kanner, tëscht August 2006 an Abrëll 2012. Den Appellsprozess ass op den Hierscht fixéiert. An der Suite vun deene Virfäll zu Déifferdeng, Iwwersiren an op de Philippinnen sollen déi zwou haut 33 an 39 Joer al Fraen den Optrag ginn hunn, fir de Papp doutzemaachen.

D'Ugekloten hätten dofir e Monni op de Philippinnen kontaktéiert, deen 250 € iwwerwise krut, huet den Affekot vun där méi aler Fra erkläert. Si zwee wären awer um Telefon ausgelaacht, spréch net eescht geholl ginn, sou de Me Foetz. Dobäi hätte si keen aneren Auswee méi gesi wéi de Papp vun haut 63 Joer ëmzebréngen. D'Me Schuller, Affekotin vun där méi jonker Fra, huet iwwerdeems betount, et hätt eng Iddi vun den Hallefschwëstere ginn, fir eppes z'ënnerhuelen, ma kee Plang. Déi zwee Affekoten hunn dann och de Fräisproch vun hire Clientë gefrot, wougéint de Me Roby Schons, Affekot vum Papp, 15.000 € Schuedenersatz verlaangt huet.

Um Ufank vun der Sëtzung haten zwee Enquêteure vun der Police judiciaire ausgesot, dass d'Beschëllegt den eegenen Aussoen no just aus Roserei dovu geschwat hätten, de Papp ëmzebréngen, woubäi et vu Juni 2013 u méi konkret Pläng ginn hätt. D'Motiv fir eng Dot hätt an de Mëssbräich duerch de Papp bestanen, e Papp, dee behaapt hätt, dass op hie geschoss gi wär, awer net vum Monni. Déi zwou Frae wäre sech zu engem gewëssenen Zäitpunkt driwwer eens gewiescht, dass den Doud vum Papp den eenzegen Auswee wär. En Optrag wär awer net richteg gi ginn, de Monni hätt sech net gemellt an d'Saach wär am Sand verlaf. Et hätt eppes solle geschéien, ma kee Mord, war de Fazit vun engem vun de Polizisten. Eng Vue, déi vum Vertrieder vum Parquet gedeelt gouf, well et géif kee Beweis dofir ginn, dass op de Philippinnen eppes geschitt wär. Et wär zu enger vaguer Demande komm, dat „Hirngespinst“ awer verworf ginn. De Vertrieder vum Parquet huet virun deem Hannergrond eng Suspension du prononcé gefrot, d.h. et géif wuel festgehale ginn, dass Feelere geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn.

D'Urteel ass fir den 23. Juli.