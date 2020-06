Den Opruff riicht sech u privat Organisatiounen ouni but lucratif, Veräiner, établissements publics, Beruffskummeren a Fuerschungsinstituter.

Den Office national de l'accueil, kuerz ONA, de Familljen- an Integratiounsministère an de Ministère vun der Groussregioun lancéieren am Kader vum EU-Fong fir Asyl, Migratioun an Integratioun en Appel à Projets.

Finanzéiert gi Projeten déi sech entweder mat der Promotioun vun der Gesondheet vu Mammen a Kanner beschäftegt, oder der Gesondheet an de Strukture fir Demandeurs de protection internationale.

Donieft sollen Etüden an Analyse finanziell ënnerstëtzt ginn. Zum Beispill iwwert d'Besoine vu Leit aus Drëttstaaten déi op Lëtzebuerg kommen a Punkto Integratioun. Awer och Etüden iwwert d'Participatioun vun dëse Leit am associative Liewen hei am Land, respektiv de Rôle vun den Associatioune fir eng gelongen Integratioun.

Den Opruff am Kader vum Europäesche Fong gesäit e Finanzement vun engem Montant vu 50.000 Euro pro Projet fir. De komplette Budget läit bei 740.000 Euro.

D'Projete mussen tëscht dem 1. Januar 2021 an dem 30. Juni 2022 ëmgesat ginn.

Offiziellt Schreiwes

Lancement de l’appel à projets 2020 dans le cadre du Fonds européen «Asile, Migration et Intégration» (30.06.2020)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région / Office national de l'accueil

L’Office national de l’accueil (ONA) et le Département de l’intégration du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région lancent ensemble un appel à projets dans le cadre du Fonds européen «Asile, Migration et Intégration» (AMIF 2014-2020).

Le présent appel s’adresse aux organisations et organismes privés sans but lucratif, aux établissements publics, aux chambres professionnelles ainsi qu’aux centres de recherche et vise le financement de projets dans les domaines suivants:

La promotion de la santé maternelle et infantile;

La promotion de la santé et de l’hygiène de vie en communauté dans les structures d’hébergement pour demandeurs de protection internationale;

La réalisation d’études et d’analyses des besoins des ressortissants de pays tiers résidant au Luxembourg en matière d’intégration;

La réalisation d’études sur la participation des ressortissants de pays tiers à la vie associative au Luxembourg et sur le rôle et les caractéristiques des associations pour une intégration réussie des ressortissants de pays tiers au Luxembourg.

L'appel prévoit le financement de projets à partir d'un montant de 50.000 euros par projet, avec un budget global de 740.000 euros.

Seuls les projets qui seront réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 sont éligibles.

Un webinaire de présentation de l’appel à projets sera organisé le vendredi 17 juillet 2020 à 10 heures. Les organisations et organismes privés sans but lucratif, les établissements publics, les chambres professionnelles et les centres de recherche intéressés sont priés de confirmer leur participation à amif@ona.etat.lu avant le 15 juillet 2020.

La date limite pour la soumission des demandes de financement de projets est fixée au 19 août 2020.

Les détails de l’appel à projets ainsi que les formulaires peuvent être consultés sur le site internet de l’ONA (www.ona.gouvernement.lu).