En Dënschdeg huet d'Santé matgedeelt, dass d'Zuel vu Leit, déi zu Lëtzebuerg um Coronavirus gestuerwe sinn, weiderhin onverännert bei 110 bleift.

Bei den Infektiounen ass et bannent de leschte 24 Stonnen eng Hausse vun 43 positiv geteste Patienten. Dat sinn der elo am Ganze 4.299.

Vun den Infizéierte sinn der 3.473 Residenten. Den Duerchschnëttsalter vun de Persounen, déi positiv getest goufen, läit bei 45 Joer.

Den Duerchschnëttsalter vun den 110 Doudesaffer läit bei 84 Joer, d'Altersmediane bei 84 Joer. 56 Prozent si Männer, 44 Prozent Fraen. 66 Prozent vun den Doudesaffer sinn an der Klinick gestuerwen.

Et goufen zënter dem Ufank vun der Kris 185.322 Tester gemaach. An de leschte 24 Stonne goufe 6.900 Tester gemaach.

Am Rapport vun der Santé ass ze liesen, dass et nach 191 aktiv Infektioune ginn an 3.998 Persoune gëllen als geheelt.

Aktuell sinn 16 (+5) Patienten hospitaliséiert (dorënner och Verdachtsfäll, dat heescht Persounen, déi nach op hiert Resultat vum Test waarden), 2 Patiente sinn aktuell op der Intensivstatioun. Am Ganze konnte bis ewell 955 (+1) Mënschen d'Spidol nees verloossen.

Déi effektiv Reproduktiounszuel läit bei 1,380. Wann den Taux ënnert 1,0 läit, bedeit dat, datt eng Persoun, déi de Virus kritt, am Duerchschnëtt manner wéi eng aner Persoun infizéiert.