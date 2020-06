An de Lycéeë si 45 Schülerinnen a Schüler reell a Quarantän, net well se selwer positiv op Covid19 getest goufen, ma a Kontakt mat Infizéierte waren.

5 Klassen si betraff. Där reng formal Quarantän ginn et an nëmmen 2 Lycéeën. Dat huet den Educatiounsminister Claude Meisch dem Deputéierte vun de Piraten Sven Clement um Dënschdeg wärend der Froestonn an der Chamber geäntwert.

Donieft wären 8 Persoune positiv getest ginn, opgedeelt op véier Lycéeën, wou awer keng Quarantän verhaange gi wären, esou de Claude Meisch.

An der Grondschoul si 6 Klasse vu Quarantän concernéiert, datt a 4 verschiddene Gemengen. 54 Schülerinnen a Schüler si mat hirer ganzer Klass a Quarantän gesat ginn. 48 sinn der aus anere Grënn a Quarantän. 33 dovunner, well se bei engem Fussballveräi bei enger Sessioun dobäi waren, wou Fotoe geholl gi sinn, huet de Minister präziséiert.

Vun den am Ganzen 102 Persounen, déi aktuell isoléiert sinn, sinn der 4 vum Léierpersonal.

Generell géifen d'Familljemembere vun engem infizéierte Schüler net a Quarantän gesat ginn, seet de Claude Meisch. Fir d'éischt géif deen éischte Rank vu Kontakter ronderëm déi infizéiert Persoun isoléiert ginn.

''Wann da sech wierklech géif e positive Fall erausstellen, da géif deen neie positive Fall am éischte Rank isoléiert a getest ginn. Et gëtt ënnerschiddlech gehandhaabt. Bei deenen enge Situatiounen ass et esou, dass e Grupp, eng Klass a Quarantän gesat gëtt. An anere Fäll ass et just eng positiv detektéiert Persoun, déi isoléiert gëtt.''

Dat hänkt vun der jeeweileger Persoun an hirer Situatioun of, esou de Claude Meisch weider. Do géif da gekuckt ginn wéi enk, wéi laang a wéi reegelméisseg dee Kontakt war. D'Sanitärinspektioun géif dann decidéieren, sot den Educatiounsminister an der Chamber.

Educatiounsministère, Enseignantsgewerkschaften an Schouldirektioune schaffen den Ament un engem Konzept fir de Rattrapage. Net all Schülerinnen a Schüler hätten et selwecht gutt verkraaft, dass d'Klassen opgespléckt goufen, esou äntwert den Educatiounsminister Claude Meisch op eng Fro vun der LSAP-Deputéierter Francine Closener.

Déi Schüler, déi nach Retarden hunn, sollen déi déi lescht Woche vum Summer respektiv déi éischt Wochen no der Rentrée de 15. September nees ophuele kommen.