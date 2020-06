Säi Client géif bestreiden, d'Absicht gehat ze hunn, fir Schwëster a Schwoer ëmzebréngen, wéi hie Gëft am Darknet bestallt huet.

Geriicht Duebelmord - Reportage Eric Ewald

Dat sot den Affekot vum Ex-Polizist, dee wéinst duebelem Mord de Prozess gemaach kritt, de Moien um Stater Geriicht.

De Mann hätt dat net gewollt, wat am September 2016 zu Bäreldeng geschitt ass, sou de Me Rosario Grasso. Fir dee säi Mandant och ni kontestéiert hätt, eleng responsabel ze si fir dat, wat virgefall ass.

Soudass de Mann fir de Schued opkomme misst, deen entstanen ass. Dass hien als kalbliddeg beschriwwe gouf, géif net implizéieren, dass och vu Kalbliddegkeet bei der Dot auszegoe wär a vu Virsaz, huet den Affekot gemengt. D'Distanz vum Client zu anere Leit wär einfach eng Realitéit. De fréiere Polizist hätt zu engem gewëssenen Zäitpunkt no Gëft gesicht a Botulinumtoxin gewollt. Hien hätt och geduecht, dass hien däers kaf hätt an net Zyankali. Hien hätt wuel gewosst, dass Botulinum déidlech kéint sinn, awer eppes provozéiert, wat hien net wollt. Och wären aner Leit, déi säi Mandant donieft nach soll vergëft hunn, nach do, huet de Me Rosario Grasso bemierkt. Den Ugekloten hätt net iwwer senge Moyene gelieft, mä dat gemaach, wat hie wollt, soudass ee just vun enger Hypothees kéint schwätzen, dass hien ë.a. den Doud vun der Schwëster provozéiert hätt, fir un d'Ierfschaft ze kommen. Et géif en Aveu gi par rapport zu deem, wat virgefall ass, awer net par rapport zu engem wëllentlechen Akt. Soudass net de geplangte Mord zréckzebehale wär, mä d'Administréiere vu Substanzen, déi zum Doud gefouert hunn, ouni dat ze wëllen.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegten nach ausgesot, dass d'Decisioun, fir Schwëster a Schwoer Gëft ze ginn, e schläichende Prozess gewiescht wär. Hien hätt dat net den Dag selwer entscheet a sech, Zitat, „an dat Gëft verbass“, dat eréischt no zwee Deeg wierken an eng Zäit unhale sollt. Wouropshin d'Me Devocelle, de Me Wolfsteller an de Me Sunnen, Affekote vu 7 Familljemembere vum Schwoer, am Ganze 700.000 € Schuedenersatz gefrot hunn. Woubäi de Me Wolfsteller, Affekot vun den Eltere vum Schwoer, ervirgehuewen huet, dass e Gëftmord den, Zitat, „feigsten Akt“ wär.

Dëse Prozess kënnt e Mëttwoch mam Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet op en Enn.

