An enger Mail, deen d'Eltere vu Schüler kruten, huet de Ministère verschidde Fakten an Zuelen zum Virus an der Schoul opgelëscht.

Dëse Bréif ass d'Aschätzung vum Ministère vun der Lag vum Coronavirus an de Schoulen.

LINK: Weider Detailer an de Bréif op Franséisch, Däitsch, Portugisesch oder Englesch fannt Dir hei.

D'Detailer vum Bréif

Fakten a wëssenschaftlech Erkenntnisser zum COVID-19 an de Schoulen

Fakten zu Lëtzebuerg Eis Erfarunge mam Virus

Keen Enseignant oder Educateur huet sech bis haut mam Covid19 an der Schoul oder Maison Relais zu Lëtzebuerg infizéiert.

Et gëtt just een eenzege Fall bei Schüler wou eng Infektioun an der Schoul net kann ausgeschloss ginn. Bei am Ganze méi wéi 100.000 Schüler am Enseignement Fondamental a Secondaire.

Schüler an Enseignanten déi positiv waren, hunn sech an der Reegel ausserhalb vun der Schoul ugestach, an hunn an der Schoul keng weider Persoun ugestach.

Kanner a Jugendlecher ginn an der Reegel vun Erwuessenen ugestach. D'Schoul ass keng Plaz, iwwer déi de Virus sech innerhalb vun der Gesellschaft staark verbreet.

D'Zuelen

Vun de Persounen, déi zanter dem Ufank vun der Kris hospitaliséiert gi sinn, maachen d'Kanner a Jugendlecher vun 0 bis 19 Joer manner wéi 2% aus.

Jugendlecher tëscht 15 an 19 Joer maachen nëmmen 2% vun den aktiven Infektiounen aus. Déi 20 bis 24jähreg maache schonn 12% vun den aktiven Infektiounen aus.

An awer, ee strengt Sécherheetskonzept

All Woch kann sech 1/5 vun all de Schüler an Enseignanten am Kader vum "Large Scale Testing" teste loossen.

Bäibehale vu Social Distancing: Fest Gruppen, versate Pausen, Hygiènesreegelen, Mondschutz, Fluxen an de Gebaier, Kantinne bleiwen zou.

Bei engem positive Fall féiert d'Santé individuell Gespréicher am Kader vum "Tracing". Déi Persounen, déi an engem enke Kontakt mat dem Infizéierte waren, ginn a Quarantän gesat a getest. All aner Persoune kënne weiderhin an d'Schoul oder op d'Aarbecht goen.

Stëmme vun den Experten zu Lëtzebuerg (Stand 29.06.2020) "An de Schoule sinn et ëmmer erëm Eenzelfäll, mä dat ass awer an der Reegel och esou, datt kee sech an der Schoul ugestach huet, mä éischter, datt dat vu baussen eragedroe ginn ass. An dat war bis elo och ganz iwwerschaubar."

(Paulette Lenert, Gesondheetsministesch, Pressekonferenz vum 26.06.20)

"De Schoul- a Gesondheetsministère hunn zu Lëtzebuerg a ganz héije Standard gesat. Ee ganz héijen Niveau vu Protektioun. Et ass eng besser Approche mat engem héije Standard unzefänken an duerno da festzestellen, datt deen awer ze héich war, wéi latzeg unzefänken a lues a lues d'Schrauf méi zouzedréinen."(

(Dr. Fernand Pauly, Kannerdokter am CHL, 25.05.20 op RTL)

"Bei de Schüler ass de Risiko kleng fir sech unzestiechen a fir de Virus ze verbreeden [...] et gi wéineg Beweiser, datt et Transmissiounen an de Schoule ginn. Déi positiv Fäll an de Schoule si vu baussen an d'Schoule komm."

(Dr. Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Direction de la Santé, 29.06.20 op Radio 100,7)

"Kinder sind zum größten Teil asymptomatisch - haben also keine Symptome. Sie können im Prinzip infektiös sein, sind es wahrscheinlich aber geringer."

(Prof. Dr. Rudi Balling, Direkter "Luxembourg Centre for Systems Biomedicine", 14.05.20 op RTL)

"Les enfants sont quand-même moins contagieux. Et en plus avec les mesures qui sont prévues par le ministère de l'Éducation le risque va rester faible. Et surtout beaucoup plus faible qu'avec d'autres virus (...) comme l'influenza qui par exemple pour les enfants est un virus beaucoup plus grave et plus mortel. Ici les enfants sont très contagieux et font partie du noyau de la population qui font la transmission du virus."

(Dr. Isabel De La Fuente Garcia, Kannerdokter am CHL, 25.05.20 op RTL)