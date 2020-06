Wéinst engem technesche Grond sinn tëscht 16.35 Auer an 20.59 Auer Commentairen, déi vun de User geschriwwe goufen, net bei RTL.lu ukomm.

Alleguerten déi Comments, déi tëscht 16.35 Auer an 20.59 Auer geschriwwen a fortgeschéckt goufen, si net an der Redaktioun vun RTL.lu ukomm fir validéiert ze ginn. Dës Comments kënnen och net méi recuperéiert ginn.

Sollt dir wärend där Zäit e Commentair geschriwwen hunn an dir wëllt, dass dësen online geet, biede mir Iech, dëse Comment nach eemol ze schreiwen an eis iwwert de gewinnte Wee zoukommen ze loossen.

De Problem ass an Tëschenzäit geléist ginn an d'Comments kommen och nees normal bei eis an der Redaktioun un, fir wéi gewinnt gepréift ze ginn.

Mir entschëllegen eis ausdrécklech fir dësen technesche Problem.