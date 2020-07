Géint 11.30 Auer koum et an der Sortie vu Simmer an Direktioun Habscht zu engem Accident tëscht 2 Autoen.

Wéi d'Police mellt, ass d'Mierscherstrooss komplett fir den Trafic gespaart. Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun méi uerg blesséiert a koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL