En étroite collaboration avec les cinq communes de la Nordstad, le Département de l’aménagement du territoire a lancé les travaux en vue de l’élaboration d’une vision territoriale pour le développement de la Nordstad: «Vision Nordstad 2035». La vision est une feuille de route pour déterminer les priorités politiques du gouvernement et les résultats seront intégrés dans les travaux de refonte en cours du Programme directeur d’aménagement du territoire, PDAT. Conscient que «la Nordstad joue un rôle primordial dans la dynamique économique et sociale du nord du pays et qu’elle doit assurer un meilleur équilibre territorial et la décentralisation fonctionnelle de tout le pays», le ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes, souhaite que la Nordstad demeure «une des pièces majeures du puzzle d’un aménagement du territoire durable et une priorité en matière d’investissements tout en améliorant davantage la qualité de vie dans la région». Afin d’assurer une participation citoyenne active, Claude Turmes et les responsables communaux des cinq communes ont souhaité inclure les citoyens dans cette démarche conjointe en lançant différents types de consultation. Ainsi: Un conseil citoyen qui accompagne le processus et formule des recommandations pour la conception des modes de participation;

Une enquête en ligne, en langues allemande et française, vient d’être lancée accompagnée d’une vidéo de sensibilisation (LU-FR et LU-DE) réalisée à cet effet;

Un dialogue en ligne en automne 2020 qui servira à discuter des résultats intermédiaires de la vision territoriale et à recueillir des idées supplémentaires. Enquête citoyenne en ligne sur la vision territoriale Pour le ministre, la participation citoyenne est essentielle car «ce sont les habitants qui au quotidien vivent la région, respirent le territoire, ce sont eux qui connaissent les forces, mais aussi les points faibles de l’espace où ils vivent: les meilleures idées naissent souvent d’un dialogue entre les citoyens et les décideurs politiques». Grâce aux démarches déjà entreprises et envisagées, il s’agit ainsi «de forger une identité d’avenir à la Nordstad et de promouvoir de ce fait une identification citoyenne à un territoire exceptionnel à bien des égards et incontournable pour l’avenir socioéconomique du pays». Disponible jusqu’au 30 juillet 2020, cette enquête donne l'occasion aux citoyens de participer activement à leur avenir dans la Nordstad et d'exprimer leurs souhaits et leurs objectifs dans tous les domaines qui leur tiennent à cœur. L’enquête s'adresse en particulier aux personnes qui vivent dans la Nordstad, mais également à toute autre personne intéressée.