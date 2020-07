An enger Affär, an där et ëm versichten Doudschlag zu Esch goung, ass e Mann zu 180 Stonnen Aarbecht am Déngscht vun der Allgemengheet verurteelt ginn.

Et goung ëm eng Affär aus dem Februar 2012. Just zwee vun den am Ganzen 12 Ugeklote waren am Juli 2018 an dëser Affär zu enger fester Prisongsstrof verurteelt ginn. An Ofwiesenheet hat de Condamnéierte vun haut virzejoert ee Joer feste Prisong kritt an eng Geldstrof vu 1.500 €; am neie Prozess hat hie gesot, hie wär deemools net fir deen 1. ugetrueden, well hien du keng fest Adress gehat hätt.