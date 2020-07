Wéi d'Police mellt, koum et e Mëttwoch den Owend géint 22.25 Auer um Keeler Potto zu engem Accident mat engem Moto.

De Motocyclist war vun Esch a Richtung Keel ënnerwee, wéi e wärend engem Iwwerhuelmanöver d'Kontroll iwwer seng Maschinn verluer huet a widder d'Leitplank geschleidert gouf. De Moto ass an den Hecke gelant an de Fuerer op der Fuerbunn leie bliwwen.

De Mann koum blesséiert an d'Spidol. De Keeler Potto war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte fir gutt eng Stonn gespaart. Et gouf protokolléiert.