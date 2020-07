1 vun 3 Persoune seet, datt hir mental Gesondheet duerch d'Kris gelidden huet. Dat geet aus enger Etüd vum Statec, zesumme mat TNS Ilres ervir.

Aus der Etüd, déi de Statec en Donneschdeg publizéiert huet, geet ervir, datt virun allem déi Jonk tëscht 18 a 44 Joer den Impakt vun der Kris op hir mental Gesondheet gespuert hunn. 37% soten, datt hire mentalen Zoustand duerch d'Corona-Pandemie méi schlecht ginn ass. Bei der Altersgrupp iwwer 65 Joer sinn et nëmmen nach 22%. Et sinn och éischter Frae wéi Männer, déi e Changement gespuert hunn.

De Statec erkläert sech d'Chifferen engersäits duerch de perséinleche Lockdown, mam "bleif doheem", dem social distancing an och der Onsécherheet wou d'Pandemie hiféiert. Anersäits awer och duerch den Impakt vum Lockdown op d'Ekonomie an d'Onsécherheeten an d'Ängschten, déi och doduerch entstane sinn.

D'Angscht sech oder d'Famill mam Virus unzestiechen, oder awer d'Angscht seng Aarbecht ze verléieren, si Facteuren déi matspillen. Bal e Véierel vun de Befroten (24,7%) fäerten, datt hir Aarbechtssituatioun an Zukunft méi schlecht wäert sinn. 6,4% waren duerch de Covid am chômage partiel an 2,7% ouni Aarbecht.

50% vun de Befroten hunn zu deem Zäitpunkt, wou d'Etüd gemaach gouf, vun doheem aus geschafft, wärend 21% tëscht dem Büro an dem Homeoffice ofgewiesselt hunn. Do wërft de Statec d'Fro op, a wéi wäit vun doheem aus schaffen en Impakt op d'Wuelbefanne vun de Leit kann hunn. Déi eng géifen d'Flexibilitéit vläicht genéissen, wärend anerer de soziale Kontakt vläicht mëssen.

D'Etüd vum Statec a Kollaboratioun mat TNS Ilres gouf am Abrëll gemaach.