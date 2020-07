Ënner anerem mat der Investitiounspolitik vum Kompensatiounsfong gouf sech en Donneschdeg an der Aarbechtskommissioun vun der Chamber befaasst.

D'Thema koum op, wéinst enger Motioun vun déi Lénk. Den Deputéierte Marc Baum sot no där Reunioun, d'Regierung géif zécken, fir op de Wee ze goen, deen am Ausland ewell gaange gëtt, nämlech fir aus Investissementer a fossil Energien erauszeklammen.

Eng Rëtsch Saache si fir de Vertrieder vun déi Lénk onkauscher: "Fossil Energien, dast ass evident. Wéi wëlle mer d'Klimaziler erreechen, wa mer mat ëffentlechen Suen selwer doranner investéieren? Et ass d'nämmlecht mat der Atomenergie, ma dat nämmlecht gëllt och fir d'Genmanipulatioun, an déi mer nach weider investéieren. Et gëllt awer och fir den Tubak. Et ass eigentlech absurd, datt mer mat ëffentleche Suen Sensibiliséierungscampagne maache géint den Tubak a gläichzäiteg mat ëffentlechen Suen genee déi doten Industrie ënnerstëtzen. Mir brauche kloer Critèren wouranner de Pensiounsfong investéiere kann a wouranner net. Ech mengen, datt et evident muss sinn, datt en an näischt investéiere kann oder investéiere soll, wougéint den affichéierte politesche Wëlle vun der Chamber geet."

De Marc Baum hofft, datt den ëffentlechen Drock méi grouss gëtt, fir dat entspriechend Gesetz z'erweideren. Sollt dat net geschéien, géif ee vläicht eng eege Proposition de loi virleeën. Nieft dem Kompensatiouns- sollt och den Zukunftsfong op de Leescht geholl ginn, wou héich Zommen an nach méi dubios Geschäfter géifen investéiert ginn, sou den Deputéierte vun déi Lénk. Dee sech eng Interpellatioun iwwert déi ganz Investitiounspolitik wënscht, wouzou dann all Parteie sollte Stellung huelen.