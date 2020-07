Op Facebook huet den Horesca-Secteur nach emol en Appell un d'Leit gemaach, sech dach w.e.g. un déi bestoend Hygiène- an Distanzreegelen ze halen.

Et wéilt een net riskéieren, dass d'Caféen a Restauranten nees missten zougemaach ginn, dofir ass et den Opruff, d'Recommandatioune vum Gesondheetsminister an d'Reegele vun de Covid-Gesetzer ze respektéieren.

Och wann den Etat de crise eriwwer wier, sou géifen awer nach d'Covid-Gesetzer gëllen.

Si erënneren dann och nach emol un d'Reegelen:

- maximal 10 Leit pro Dësch, ausser d'Leit wieren all aus engem Stot (dann däerfen et der méi sinn)

- Cliente gi just op Sëtzplazen zerwéiert

- Dëscher mussen op d'mannst 150cm ausernee stoen. Wann dat net ka respektéiert ginn, da muss z.B. eng Trennwand dotëscht stoen

- de Client muss eng Schutzmask undoen, soulaang en net beim Dësch sëtzt

- d'Personal, wat am direkte Kontakt mam Client ass, muss eng Schutzmask undoen

- Spéitstens um Hallefnuecht muss de Café/Restaurant seng Dieren zou man, et gi keng Derogatiounen.