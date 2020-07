D'Parteie reagéieren op d'TNS-Ilres-Sonndesfro am Optrag vun RTL a vum Wort. Deels ass Grond fir sech ze freeën, deels ass de Contraire de Fall...

Reaktiounen op de Politmonitor - Reportage Annick Goerens

Béid Parteie géife Sëtz verléieren, wann nächste Sonndeg géing gewielt ginn. Fir d'Parteipresidentin vun der DP, déi jo 3 Sëtz gewannen, dierft een dëst Resultat elo net iwwerbewäerten.

Et géing een natierlech ëmmer léiwer gesot kréien, dass ee gutt geschafft hätt, wéi schlecht geschafft, mä et dierft een de Sondage awer elo net iwwerbewäerten. Et wär ee matzen an enger Legislaturperiod an d'Wale wären an iwwer 3 Joer, seet déi liberal Parteipresidentin Corinne Cahen.



Corinne Cahen: „Ech denke schonn, dass d'Regierung mat virop dem Xavier Bettel dës Krise ganz gutt gemanaged huet. Dat ass sécherlech een Deel, mä mir si wéi gesot nach net do eraus. Mir sinn nach ëmmer ëmgaangen ze schaffen. Dat war vill Aarbecht, dat ass schrecklech vill Aarbecht fir jidderee vun eis an ech mengen dat ass dat wou zielt. Dat gëtt och dobausse warscheinlech da gewierdegt, wann ech dat dann esou kann interpretéieren.“



Et misst een sech elo och dorop konzentréieren aus dëser Kris erauszekommen, sou nach déi blo Ministesch.

Och déi Lénk géingen 1 Sëtz gewannen a kéimen op 3 Sëtz, wann e Sonndeg géing gewielt ginn. Fir d'Porte-Parole Carole Thoma wär dat op eng konsequent Oppositiounspolitik zeréckzeféieren: „Mir ginn dovunner aus, dass d'Leit dobaussen einfach matkritt hunn, dass mir elo wärend de leschte Méint, wärend der ganzer Corona-Kris eng konstruktiv Oppositiounspolitik gemaach hunn, dass mer konsequent bliwwe sinn, dass mir déi richteg Froe gestallt hunn. An ech mengen et gëtt jo och ëmmer méi kloer, dass déi ganz Kris och een Ausdrock vun enger systematescher Kris ass, wat mir zanter Méint, wann net zanter Jore soen. An et mierkt einfach, dass mir als Eenzeg wierklech konsequent bliwwe sinn. An dass eis konstruktiv Oppositiounspolitik wierklech gutt ukommen ass.“

Reaktioun vum Carole Thoma (Déi Lénk)

Déi Gréng freeën sech natierlech net driwwer ee Sëtz ze verléieren, sinn sech awer och bewosst, dass de Sondage eng Moment-Opnam wärend enger Krisenzäit ass an dass hir Ressorten do net esou am Virdergrond stoungen.

D'Co-Parteipresidentin Djuna Bernard: "An du musse mir fir eis als gréng Partei och besonnesch do Conclusiounen zéien, wou mer jo wierklech ze polariséiere schéngen. Dat ass schonn eppes, wat mer och elo wäerte mat an d'Iwwerleeunge fir de Summer eranhuelen. Et ass wichteg, wa mer an enger Zäit sinn, wou sou Verännerungen ustinn, déi mir jo grad an der Ëmwelt- a Klimapolitik och mat eise Ressorte begleeden am Logement, dass mer dat richteg kommunizéieren, dass mer d'Leit matzehuele wëssen an dat schéngt eis, vläicht net op alle Punkte gelongen ze sinn".

Fir d'CSV ass et ee Phenomen, dat ee queesch iwwer de Kontinent observéiere konnt, dass d'Regierungsparteien a besonnesch déi vun de Regierungscheffen däitlech un Zousproch gewannen an d'Oppositiounsparteie keen Duerchbroch konnte verbuchen.

Den CSV-Parteipresident Frank Engel:"Ech mengen, et ass kloer, wann eng Situatioun sech sou duerstellt, wéi se sech hei duerstellt, mer zesumme mussen driwwer schwätzen, wat mer do fir Léieren draus zéien. Et soll ee Sondagen net iwwerbewäerten, gëtt ëmmer gesot, mä ech stellen awer fest, dass zanter dem Walresultat 2018 kee fir eis wierklech gudde Sondage virläit. An doraus schléissen ech, dass elo deemnächst eng Kéier 2 Joer vun dëser Legislatur ëm sinn, an deene mir et offensichtlech net fäerdeg bruecht hunn, fir méi Leit wei virun Oktober 2018 dovun z'iwwerzeegen, dass mer eigentlech eng wielbar Partei sinn an den Zoustand musse mer diskutéieren an d'Konsequenzen draus zéien."



Et dierft een awer net vergiessen, dass d'CSV nach ëmmer mat 7 Prozentpunkte Virsprong déi stäerkste Partei wier, wann elo gewielt géif. Mä d'CSV misst definitiv un der Koherenz an hirem Erscheinungsbild schaffen, sou de Frank Engel.