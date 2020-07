Am Agang vu Räichel, aus Richtung Réiden erfort, koum et en Donneschdegmoie kuerz virun 8 Auer zu engem Accident, zwou Persoune goufe blesséiert.

Eng Persoun ass mat hirem Auto op een anere Won aus enger File, bedéngt duerch de Beruffstrafic, opgefuer, wouduerch dëst Gefier géint de Won virdru gestouss ass an duerch de Schock dat Gefier dunn och widder ee weidere Won gedréckt huet. Dat geet aus dem Policebulletin ervir.

Dobäi gouf eng Persoun an hirem Gefier ageklemmt an huet, nodeems se vun de Rettungsdéngschter gebuerge gouf, missen an d'Spidol bruecht ginn. Vun de weidere 5 Persounen, déi an den Accident verwéckelt waren, huet eng liicht Blessuren dovu gedroen.

Déi zwou Fuerbunnen hu misse wärend dem Asaz komplett gespaart ginn. Géint 20 vir 9 du gouf eng Stroossesäit fir de Verkéier opgemaach. D'Police mellt dann och, datt géint 9 Auer d'Strooss nees fir de Verkéier opgemaach gouf.