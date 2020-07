Si reegelméisseg Tester virgesinn, fir eventuell Ausbréch mat Zäiten ze detektéieren? Sou eng weider Fro vun der CSV-Deputéiert un de Claude Meisch.

En Testsystem wier schonn en place, ass d'Äntwert vum zoustännegen Minister. Et géing een déi ganz Schoulpopulatioun a Gruppen vu 5 Persounen - Schoulpersonal oder Schüler - testen an all Woch gëtt een Enseignant oder ee Schüler getest. All Woch géing een esou e Bild kréien an dat géing d'Méiglechkeet bidden, séier kënnen ze reagéieren.

De Social Distancing wier awer elo schonn an de Schoulen garantéiert, och wann d'Klassen elo zesummegeluecht goufen. Et géing keen Grond ginn, ze gleewen, dass sech d'Schüler a Schülerinnen an der Schoul géingen ustiechen. Et wier bei eenzele Fäll, net kloer, wou sech Schüler ugestach hätten. Mee den Educatiounsminister weist sech sécher, dass de gréissten Infektiounsrisiko net an der Schoul géing leien.

Et wieren éischter déi net gereegelt Aktivitéiten, déi dofir géinge suergen, dass d'Infektiounen den Ament an d'Luucht ginn. An de Schoulen wier awer Uerdnung, betount de Claude Meisch. An Ausnamefäll, wann de Sall wierklech ze kleng ass, fir d'Distanz anzehalen, wann déi ganz Klass do ass an et och zum Beispill keen anere Sall gëtt, nëmmen da kéint een doriwwer nodenken, d'Klass erëm ze deelen. D'Schoule sollen dann och d'Moyenen kréien, fir an der Summervakanz kënnen Nohëllefcoursen ze organiséieren, fir déi Kanner, déi wéinst dem Home Schooling wa méiglech elo méi Hëllef brauche mam Schoulstoff.