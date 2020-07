Wéinst der Corona-Kris goufe vill Meetingen, Konferenzen an Expoen hei am Land ofgesot. De Grond: dat Ganzt ass ze onsécher wéinst Covid-19.

Wéinst der Corona-Kris goufe vill Meetingen, Konferenzen an Expoen hei am Land ofgesot. De Grond ass, dass dat Ganzt ze onsécher ass wéinst de Covid-19-Infektiounen. An Zukunft wëll een awer nees de Business Tourismus hei zu Lëtzebuerg méi attraktiv maachen. Ënnert anerem soll e neie Label geschafe ginn a méi op Hybrid-Evenementer gesat ginn.

Wéinst der Corona-Kris gouf de Secteur vum Evenementiel besonnesch haart getraff. Dowéinst wëll een an Zukunft nees hei am Land Evenementer fir Business Touristen organiséieren. Dat awer ënnert bestëmmte Krittären ewéi Social Distaning a Maskepflicht fir dat sech dës Touriste sécher fillen. Dowéinst soll e neie Label gegrënnt ginn.

Donieft, wäerten an Zukunft méi Hybrid-Evenementer organiséiert ginn. Mat hybriden Eventkonzepter soll Planungssécherheet geschafe ginn an de Live-Streaming erhéicht ginn. Dobäi kann d’Evenement um Smartphone, der Tablett oder dem Computer live matverfollegt ginn.

An Zukunft wëll een d’Confiance vun de Business Touristen nees zeréckgewannen. Donieft, ass den Tourismusminister op d'Aktioun mat de 50-Euro-Bongen agaangen, déi een an all Iwwernuechtungsstruktur zu Lëtzebuerg an Zukunft aléise kann. Jiddereen iwwer 16 Joer, sief dat Resident oder Grenzgänger kritt esou e Bong geschéckt.

Vu Mëtt Juli un dierf een déi 50-Euro-Bonge bis Dezember aléisen.