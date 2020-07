En Donneschdeg Nomëtten um Stater Geriicht gouf e Mann verurteelt, deen ënnert anerem wéinst Sequestratioun ugeklot war.

Him war virgehäit ginn, seng haiteg Ex-Fra tëscht Summer 2015 a Fréijoer 2017 zu Schëffleng ebe sequestréiert, awer och versicht ze hunn, si ze vergewaltegen, dat och gemaach an hir mam Doud gedreet ze hunn. D'Fra krut en Donneschdeg Schuedenersatz an Héicht vu 5.600 € zougesprach.

Hie gouf zu 4 Joer Prisong an enger Geldstrof vun 1.000 Euro verurteelt.