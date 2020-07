Och no der sanitärer Kris géif et eng Logementskris ginn, esou de Logementsminister.

De Wunnengsbau gëllt scho laang als politesch Prioritéit zu Lëtzebuerg. Vill huet sech an de leschte Joren awer nach net gedoen, d'Präisser si weider geklommen. Grad Mënsche mat méi klengem Akommes hu grouss Problemer, esou eng Etüd vum LISER, déi um Donneschdeg der Press presentéiert gouf.

Fir d'Fuerscher géif et verschidde Piste ginn, wei een des Ongläichheete kéint ugoen. Wesentlech wier et, dat méi Leit a Fro kommen, fir abordabele Wunnraum ze kréien. Eng Iddi, déi de Ministère géif opgräifen, esou de Logementsminister Henri Kox.

Dernieft misst iwwert de Pacte Logement 2 eng zilorientéiert Wunnengsbaupolitik gemaach ginn, fir dat jidderee sech kann een eegent Doheem leeschten. En Zil, dat déi lescht Joren ëmmer nees annoncéiert gouf.

Liser-Etüd iwwert Logement / Reportage Monica Camposeo

Observatoire de l'habitat: Logementspräisser klamme méi séier, wéi d'Paien

Aus der LISER-Etüd geet däitlech ervir, datt d'Präisser, fir zu Lëtzebuerg ze wunnen, méi séier an d'Luucht ginn, wéi dat, wat d'Leit, déi am Grand-Duché schaffen, verdéngen. Am Schlëmmste betraff sinn dobäi d'Locatairen. Ronn 40 Prozent vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg eppes lounen, gehéieren och zu der Kategorie vun de Leit, déi am wéinegste verdéngen.

Fir heigéint virzegoen, wëll de Staat de Loyer besser encadréieren, spréch mat engem Gesetz d'Evolutioun vum Loyer besser am Bléck ze hunn. Weider wëll ee méi Logements zu abordabele Präisser ubidden an och als Staat méi bauen an esou och déi staatlech Locatiounswunnengen eropsetzen.,

PDF: Déi komplett Liser-Etüd