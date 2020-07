Um weltwäite Marché ronderëm Mineralwaasser ass munches lass.

Do ginn et zum Beispill Fläsche mat richtege Kristallen a Rubinen drop, anerer vermaarte Waasser vun de Fidji-Inselen a fléien dat ronderëm Welt.

Vun e puer Cent bis e puer dausend Euro et gëtt näischt, wat et net gëtt. An och hei zu Lëtzebuerg koumen lo rezent 2 nei Akteuren op de Marché mat hire ganz eegene Businessstrategien.

Mee wou genee leien eigentlech d‘Ënnerscheeder ënnert dem Mineral- an dem Leitungswaasser a schmaacht ee wierklech en Ënnerscheed eraus?