Kanner tëscht 8-12 Joer konnten hirer Kreativitéit fräie Laf loossen an hir Erfarungen am Confinement molen.

Déi 8 beschte Konschtwierker goufe vun der Post elo erausgesicht a kommen dann elo als speziell Serie vun Timberen eraus. Dës Zeechnunge konnten tëscht dem 15. an 31. Mee erageschéckt ginn. En Deel vun de Recetten soll un de Fond National de la Recherche goen.

Ënnert anerem Online kënnen Interesséierter sech dës flott Timberen, déi wéi gesot vu Kanner a Jugendleche gemoolt goufen, kaaft ginn.

Hei den offizielle Communiqué vun der Post

Emission d’une série spéciale de 8 timbres « Covid-19 ».

Suite à un concours de dessin destiné aux enfants de 8 à 12 ans sous le thème « Dessine-nous un moment vécu pendant le confinement », POST Luxembourg honore les contributions des 8 lauréats avec une série spéciale de timbres « Covid-19 ». Une partie des recettes sera reversée au FNR – Fond National de la Recherche.

La crise sanitaire a apporté son lot de changements et surtout pour les enfants : les parents en télétravail, pas d'école ou alors à distance, pas de visites chez les grands-parents, pas de jeux et d'amusement avec les amis...le confinement a souvent tourné en ennui.

« Beaucoup d’activités, qui font partie de la vie quotidienne des enfants, n’étaient plus possibles pendant la période de confinement due au Covid-19 », explique Emile Espen, responsable de POST Philately. « Il y a certainement eu des situations et expériences inhabituelles dont ils reparleront plus tard à leurs propres enfants. »

Pour capturer précisément ces moments et ces impressions-là, POST Philately a organisé un concours de dessin destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Du 15 au 31 mai 2020, les jeunes artistes en herbe ont pu soumettre leur dessin via Facebook ou par courrier électronique. Un jury a ensuite désigné 13 gagnants parmi les nombreuses candidatures, récompensés par des prix en espèces ou des bons d'achat auprès de la librairie Ernster.

Les dessins gagnants des huit premières places se sont vus honorés sur des timbres, émis sous forme d’une feuille de 8 timbres "meng.post", le timbre personnalisable de POST Philately. Depuis cette semaine, ce feuillet spécial peut être commandé dans la nouvelle boutique en ligne de POST Philately - www.postphilately.lu, au guichet philatélique (13, rue Robert Stümper, Cloche d'Or) ou par le biais de cartes de commande, que l'on peut trouver dans tous les grands bureaux de poste*.

Une partie des recettes sera reversée à un projet du FNR – Fond National de la Recherche, présélectionné par la Fondation de Luxembourg dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

(Source : POST Luxembourg, 2 juillet 2020)

* Espaces POST de Luxembourg-Gare, Luxembourg-Centre, Belle Etoile, Dudelange, Marnach et Junglinster, ainsi que les bureaux de poste de Esch, Differdange, Mersch et Ettelbruck.