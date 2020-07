Si haten en Donneschdegmoien enger Persoun eng Kette vum Hals lass gerappt an hir dobäi eng gliese Fläsch nogeheit.

Wéi d'Police mellt, wier et en Donneschdeg kuerz no 7 Auer an der Avenue de la Gare an der Stad zu engem Iwwerfall komm. Zwee Onéierlecher haten enger Persoun d'Kette vum Hals gerappt a sech duerch d'Bascht gemaach, nodeems si och nach eng gliese Fläsch op d'Affer geheit hunn.

Eng Sich no deenen zwee war dunn och no kuerzer Zäit erfollegräich. Béid konnten an der Stroossbuerger Strooss identifizéiert an duerno vun der Police op Uerder vum Parquet festgeholl ginn. Déi zwee Brigangen hu sech en Donneschdeg de Mëtteg nach virum Untersuchungsriichter misse fir hir Dote veräntwerten.