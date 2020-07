Mir sinn scho laang am Gaangen, eis ganz sachlech op eng méiglech zweet Corona-Well ze preparéieren, sot d'Ministesch Paulette Lenert an der Chamber.

D'Strategie wäert sech dëst d'Kéier net fundamental änneren, mä nei Erkenntnisser mat erafléissen loossen. De Réckbléck op déi éischt Phas wier quasi ofgeschloss. D'Ausgangspositioun ass aktuell eng besser, wéi nach am Mäerz. Villes, wat deemools gefeelt huet, ass haut schonn en Place, respektiv kann nees séier reaktivéiert ginn. Sou kéinten d'Centres de soins avancés an engem, zwee Deeg nees operationell sinn, wann et misst sinn.

Extrait Paulette Lenert

D'Schutzmaterial géif aktuell fir 4 Méint duergoen an d'Spideeler wiere prett, fir d'Gestioun vum nationale Stock z'iwwerhuelen. Donieft sinn d'Spideeler och am Gaangen, sech op eng méi grouss Zuel vu Covid-Patiente virzebereeden, déi separat vun den anere Leit traitéiert ginn.

Als éischt Klinik, sou d'Paulette Lenert, huet den CHL schonn e Stack um Niveau vum Zenter, fir ustiechend Krankheeten organiséiert. D'Zil ass, datt dëst d'Kéier déi normal medezinesch Prise en Charge weiderlafe kann.

E kritesche Punkt bleift der Ministesch no nach ëmmer d'Personal. Et wiere schonn éischt Bréiwer erausgaangen, wien nach emol bereet wier, bei der Reserve sanitaire anzesprangen.

D'Paulette Lenert huet en Donneschdeg de Mëtteg och e Gesetzprojet deposéiert, dee méi zilorientéiert Reegelen, méi spezifesch Restriktioune festhale soll. Den Text soll schonn en Dënschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert ginn.

Déi nächst Woche soll och verstäerkt un der Sensibiliséierung geschafft ginn.

Och de Monitoring, also d'Tester, gi bäibehale. D'Regierung huet jo eng nei Ausschreiwung gemaach, fir déi zweet Phas vun den Tester, déi vum August bis an d'Fréijoer d'nächst Joer era solle goen.

Donieft ginn och am Hannergrond weider Persoune forméiert, déi d'Ekippe vun der Inspection sanitaire stäerke kéinten, fir den analogen Tracing ze maachen.

Mir kënnen eis kee komplette Shutdown vun der Ekonomie, dem medezinesche System an de Schoulen méi erlaabt, sot a senger Ried de Claude Wiseler deen, wéi déi aner och, besonnesch mam Fanger op déi Leit gewisen huet, déi den Ament mat inakzeptabel Privat-Partyen zolidd iwwerdreiwe géifen.