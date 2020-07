Ressourcë schützen: Dass ass d'Stéchwuert, wann et drëms geet, ëmweltbewosst ze handelen an ze consomméieren.

Produite solle méi laang verwäert kënne ginn, fir op dës Manéier d'Ëmwelt besser ze schützen.

Eemol de Mount kommen de Robert Oesterreicher an den Andy Benesta an de Recyclingszenter op Izeg. Allebéid schaffe beim Service "Nei Aarbecht". Déi zwee Häre kommen d'Elektroapparater ofhuelen, déi d'Leit ofginn hunn. De Sënn vun dëser Aktioun ass et d'Apparater net ewechzegeheien, mee hinnen en zweet Liewen ze ginn. Zanter 2 Joer huet "Nei Aarbecht" eng Konventioun tëscht verschiddene Recyclingsparken. D'lescht Joer koumen eng 600 elektresch Apparater zesummen. Virop Haushaltsapparater, déi de Service "Nei Aarbecht" op Häerz a Niere gepréift huet. Dëst geschitt an hiren Atelieren zu Hielem. Meeschtens sinn et Kabelen oder kleng Relaisen, déi gefléckt musse ginn. Et geet also drëms, ressourcëschounend ze schaffen. De Konsum reduzéieren a verschidde Produite méi laang halen.

Am Recyclingspark zu Izeg, deen zu de Gemengen Hesper a Weiler zum Tuer gehéiert, ginn d'Joer iwwer eng 5 Dausend Tonne gesammelt. Zanter 18 Joer gëtt et dëse Site, wou d'Joer iwwer eng 82 Dausend Clienten dovu profitéieren. Zil ass et, aus engem Recyclingszenter e Ressourcenzenter ze maachen.

De Service "Nei Aarbecht" huet och e soziale Rôle. Elektriker a Schräiner encadréieren déi verschiddenst Mataarbechter. Bei der Economie Circulaire spillt d'EU eng wichteg Roll. Et geet drëms, d'Oeko-Design-Richtlinn ëmzesetzen.

Op dës Manéier landen e.a. Elektroapparater net um Tipp, mee kënnen zu Hielem fir e faire Präis nees hire wäertvollen Déngscht leeschten.