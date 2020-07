De Virus an eise Schoulen bleift weiderhin e Problem, mat deen de Schoul-Alldag fir vill Schüler impaktéiert ass.

An der Grondschoul zu Kielen ginn et beispillsweis 3 Fäll vu Kanner, déi positiv getest goufen, an dat an 3 verschiddene Klassen.

Se hätte sech net an der schoul selwer ugestach, mä alleguer d’Kanner aus deenen dräi Klassen mussen elo fir eng Woch a Quarantaine an däerfen net méi an d’Schoul.

Dat confirméiert de Kielener Deputé-maire Félix Eischen an engem Bréif un d'Kielener Awunner.

No 5 Deeg géifen d'Kanner getest ginn. Sollt deen Test dann negativ sinn, dierfe se am Prinzip nees no enger Woch zeréck an d’Schoul goen, wuel wëssend, dass dëst awer da villäicht net méi geschitt, well d'grouss Vakanz jo geschwënn ufänkt.