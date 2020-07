Zu engem Iwwerfall koum et en Donneschdeg um kuerz virun hallwer 6 an der Rue St. Esprit an der Stad...

Zwee jonk Männer goufen op der Plaz vun direkt e puer onbekannte Leit ugeschwat an no e puer Wieder hunn déi dunn verlaangt, dass dës den Onéierlechen d'Wäertsaachen iwwerloossen. No enger kuerzer Géigewier ass et den Täter awer du gelongen, engem Affer e Rucksak ofzehuelen. Persounen déi net wäit op enger Terrass souzen hunn dat ganzt vu Wäitem gesinn a sinn direkt dohinner gelaf, fir den Affer ze hëllefen. D'Täter sinn doropshin a verschidde Richtunge fortgelaf. Wéi d'Affer spéider am Owend op der Stater Gare ware fir den Zuch heem ze huelen, ass hinne genee déi Persoun opgefall, déi de Rucksak geklaut a fortgelaf ass, och si stoung um Quai op den Zuch ze waarden. Béid Affer hunn direkt de Sécherheetsdéngscht vun der Gare geruff, déi de Mann dunn op de Police-Büro begleet hunn. Dësen huet dunn och direkt de Rucksak zeréckginn. De Virfall gouf protokolléiert.