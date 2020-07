Natur&ëmwelt no muss weider alles dru gesat ginn, d'Gewässer nohalteg ze schützen a proppert Uewerflächewaasser ze sécheren.

D'EU-Kommissioun huet den 22. Juni annoncéiert, datt d'EU-Waasserschutzdirektiv onverännert bleift. Eng Annonce, déi Natur&ëmwelt begréisst, vue datt et opgrond vun Drock vun enger Partie Memberstaaten e Risk gouf, datt d'Richtlinne kéinten ofgeschwächt ginn, heescht et an engem Communiqué vun der Ëmweltorganisatioun.

PDF: Pressecommuniqué natur&ëmwelt

D'EU-Kommissioun misst sech awer elo weider dofir asetzen, datt europawäit d'Richtlinnen am Beräich vun der Waasserschutzdirektiv séierst méiglech ëmgesat ginn, fir datt d'Ziler, déi ee sech gesat huet, bis 2017 areecht kënne ginn. D'Ëmsetzung vun enger ganzer Partie Mesuren hätt sech als méi schwéier erausgestallt, wéi ufanks ugeholl, heescht et am Communiqué, an deelweis hätt et ganz laang gedauert, bis dës effizient a konsequent ëmgesat goufen.

Och zu Lëtzebuerg géif et am Beräich vum Schutz vun de Gewässer nach vill Sputt no uewe ginn, seet Natur&ëmwelt. Nëmmen 3% vun de Gewässer am Land wieren aktuell an engem gudden Zoustand, obschonn déi lescht Jore vill Campagnë gemaach, Mesuren ëmgesat an de Waassermanagement komplett reforméiert goufen. Lëtzebuerg wier um richtege Wee an awer nach ganz wäit vun den nationalen an europäeschen Ziler fort.

D'Ëmweltorganisatioun fuerdert dowéinst, datt de Lëtzebuerger Ëmweltministère an d'EU-Kommissioun alles doru setzen, d'Gewässer nohalteg ze protegéieren a sécherzestellen, datt d'Uewerflächewaasser geséchert ass. Proppert Waasser wier d'Grondlag vun all Liewen op der Äerd.