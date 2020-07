Mat 4,4 Milliounen Euro Spenden huet d'Joer 2019 d'Virjoer iwwertraff. Domadder konnt ville Kanner an der ganzer Welt gehollef ginn.

Donieft goufe 4.000 nei "Global Parents", also reegelméisseg Spender, rekrutéiert. D'Global Parents hu ronn 43% vun de Spenden vun 2019 ausgemaach.

© Communiqué UNICEF Lëtzebuerg

2019 huet UNICEF Lëtzebuerg säi 40. Gebuertsdag an den 30. Gebuertsdag vun Konventioun iwwer Kannerrechter gefeiert an en Rei Projeten ënnerstëtzt, ënnert anerem am Malawi, a Syrien an am Jemen.

Zu engem Succès zielt fir d'UNICEF och den Engagement vun de jonken Ambassadeuren. Si hunn um Internationalen Dag vum Kand 30 Recommandatioune fir méi Kannerrechter un de Premier Xavier Bëttel an de Educatiounsminister Claude Meisch weiderginn.