Géint 12.30 Auer huet et tëscht Ell an Uewerpallen geknuppt.

Eng Camionnette ass widder ee Bam gefuer an et gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Réiden an Ell an d'Police.

Duerno, um 14.48 Auer, hu sech op der A13 Direktioun Péiteng tëscht dem Beetebuerger Kräiz an Diddeleng-Bireng een Auto an ee Camion ze pake kritt. Et gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren de Samu aus der Stad, eng Ambulanz vum Diddeleng, d'Pompjee vun Diddeleng a Beetebuerg, den CPEL Ginzebierg an d'Police.

Tëscht Tënten a Bruch koum et du géint 15.58 Auer zu enger Chute mat engem Motorrad wou och eng Persoun blesséiert gouf. Eng Ambulanz vum Centre d'Incendie et de Secours vu Lëntgen, d'Pompjee vun Tënten a vu Béiwen-Atert an d'Police waren op der Plaz.