Dat kruten d'Elteren an d'Schüler e Freideg an engem E-Mail matgedeelt, deen RTL virläit.

Opgrond vun der Hausse vun den neien Infektiounen mam Covid-19 zu Lëtzebuerg, huet d'Direktioun vum Dikrecher Lycée decidéiert, dass d'Schülerinnen a Schüler, souwéi d'Léierpersonal och an der Klass e Mask mussen unhunn. An dat wärend dem ganzen Cours.

Vun e Méindeg un a bis den 14. Juli, also bis d'Summervakanz, muss jiddereen am Dikrecher Lycée e Mask unhunn, an der Enceinte vum Gebai an och an de Schoulsäll, et sief dann, do kéint d'physesch Distanz vun 2 Meter agehale ginn.

Zesummen mat enger gewëssener Hygiène wär dat eng effikass Mesure, fir sech géint de Virus ze protegéieren, schreift den Direkter Marcel Kramer.



Den Dikrecher Lycée ass domat eng vun de Schoulen, déi offiziell méi wäit ginn ewéi d'Mesuren, déi den Educatiounsminister virgëtt. RTL-Informatiounen no goufen och schonn an anere Lycéeën am Laf vun der Woch änlech oder déi selwecht Mesuren ergraff.

D'Regierung schreift jo keng Maskeflicht an de Klasse vir. De Mask ass obligatoresch iwwerall um Wee fir an d'Klass.