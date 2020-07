E Freideg um 17.30 Auer ware 4 Autoen an en Accident zu Näerzeng an der Käler Strooss verwéckelt. 2 Persounen goufen hei blesséiert.

Hei waren d'Rettungsekippe vum Asazzenter Beetebuerg op der Plaz.

Géint 16.45 Auer war tëscht Elleng an Ierpeldeng en Auto an de Gruef geroden. Eng Persoun gouf hei blesséiert.



Um 18.10 Auer gouf et eng blesséiert Persoun an der Stad op der Kräizung vun der Avenue de la Faiencerie an dem Boulevard de la Foire. Hei haten en Auto an e Camion sech ze paken kritt.



Zu Essen bei Miersch war en Auto um 19 Auer an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.



An um 2.15 Auer e Samschdeg de Moie war an der rue Joseph Philippart zu Rodange en Auto op d'Kopp geroden. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Da mellt de CGDIS nach eng Partie méi kleng Bränn, bei deenen awer kengem eppes geschitt ass.