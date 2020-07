E Motocyclist ass en Donneschdeg am Nomëtteg negativ am Raum Ettelbréck opgefall. En huet probéiert virun der Police ze flüchten. Et blouf beim Versuch.

An der Rue Prince Henri zu Ettelbréck ass eng Policepatrull op e Motorrad opmierksam ginn, well een et scho vu wäitem gutt héieren huet. Un zwee Kontrollposten an der rue du canal ass de Motocyclist einfach laanscht gefuer, obwuel em kloer signaliséiert ginn ass, dass e sollt stoe bleiwen. Kuerz duerno huet de Chauffer beim Kierfecht d'Kéier gemaach wéi en eng weider Policepatrull gesinn huet an en huet probéiert ze flüchten. Dobäi ass en och duerch e Sense interdit gefuer.

Ma dat alles sollt net hëllefen... Zu Ierpeldeng konnt de Chauffer schlussendlech gestoppt a kontrolléiert ginn. Et gouf eng Plainte gemaach.

Ausserdeem mellt d'Police nach e verongléckte Camionschauffer e Freideg am Nomëtten zu Ell. Et hätt sech erausgestallt, dass de Chauffer alkoholiséiert war. De Permis gouf provisoresch agezunn an de Chauffer gouf protokolléiert.

Zu Garnech gouf e Freideg den Owend en Abroch gemellt. Wéi d'Proprietärin vum Haus zeréckkoum, sinn d'Täter bei deem wat si wëlles haten gestéiert ginn a fortgelaf.