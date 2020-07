Déi asiatesch Risenharespele sinn déi Gréisste vun hirer Aart a kënnen och geféierlech fir Mënsche sinn.

Viru kuerzem goufe se an den USA entdeckt, ma d’Gefor, datt se op Lëtzebuerg kommen, ass kleng. Mir hu mat engem Expert doriwwer geschwat, grad ewéi iwwert d'Situatioun vun de Beiebestänn an den Harespel-Näschter hei am Land.

Bis zu 5 Zentimeter kann déi asiatesch Risenharespel grouss ginn. Se ass aktuell eng grouss Menace fir d’Beiebestänn an den USA. Hire Stachel ass laang an hiert Gëft méi toxesch ewéi dat vun de Beien. Déi 2 Haaptgrënn, firwat sech dës Insekten op aner Kontinenten ausbreeden kënnen, sinn d’Globaliséierung an d’Klimakris. D’Gefor, datt se awer op Lëtzebuerg kommen, ass kleng.

D’Monokulturen, d’Pestiziden an d’Verschwanne vun de Liewensraim hunn een negativen Impakt op Beiebestänn hei am Land. D’Stierwe vun de Beien huet deemno fatal Suitten. Beie sinn nämlech wichteg fir d’Bestäubung. Fält dëse Prozess ewech huet, dat ganzt Konsequenzen op den Ekosystem.

Beien an Harespelen stinn dann och ënnert Naturschutz hei am Land. D’Naturschutzorganisatioun recommandéiert dann och, datt Leit Näschter vun Harespelen doheem net ewechmaachen sollen. Dat eben, wa keng Gefor fir d’Leit besteet. Insgesamt komme bei der Associatioun Natur&Ëmwelt vill Appeller era wéinst Froen zu Näschter. Harespele fille sech ënnert anerem a Parken wuel a bauen besonnesch hir Näschter u Beem.