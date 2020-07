D'Corona-Pandemie an de Lockdown hunn och vill Mënschen an der LGBTIQ+ Communautéit getraff. Dat schreift d'Associatioun Rosa Lëtzebuerg am Communiqué.

Lesben a Schwuler an aner Mënschen aus der queerer Communautéit hätten et dacks net einfach mam Elengsinn an der Isolatioun gehat, virun allem eeler Mënschen oder awer och jonk Leit. Jonker déi sech an oder no engem Outing befannen, hätten déi véier Wänn missen deelen mat Familljememberen, déi hir Sexualitéit eventuell net akzeptéieren. Et wär déi batter Realitéit.

Rosa Lëtzebuerg wëll awer Responsabilitéit iwwerhuelen, an huet all déi grouss Evenementer mat ville Leit, déi physesch present sinn, ofgesot. D'Verbreedung vun Haass géif awer keng Paus maache virun engem Virus, betount d'Associatioun. D'Pride Week wäert dofir net ganz annuléiert ginn, mä digital oflafen.

PDF: Pressecommuniqué a komplette Programm vun der Pride Week 2020

D'Akzeptanz vun der LGBT-Communautéit géif an Europa stagnéieren, bedauert Rosa Lëtzebuerg a berifft sech op d'Zuele vum ILGA Europe Rainbow Index. An iwwer 49% vun de Länner gouf et wärend dem leschte Joer keng positiv Verännerungen op legislativem Plang. An Polen an Ungarn ass souguer de Géigendeel de Fall.

D'Associatioun mécht och den Opruff ëffentlech Faarf ze bekennen an ass houfreg, dass ënnert anerem d'Chamber fir d'Pride-Woch an de Reeboufaarwen liichte wäert.

1999 ass eng éischte Kéier d'Aktioun "Gay Mat" lancéiert ginn, bei där et drëm geet Solidaritéit ze weise mat Mënschen, déi betraff si vun Diskriminéierung, am besonneschen homosexuell, bisexuell, intersexuell an Transgender-Persounen. D'Aktioun huet sech an "Luxembourg Pride" ëmbenannt an d'lescht Joer den 20. Gebuertsdag gefeiert, mat um Enn dem "Equality-March" zu Esch, dee vill Leit ugelackelt hat. Dëst Joer ass d'Luxembourg Pride duerch d'Corona-Kris wéi gesot wuel virtuell, mä verléiert näischt vun hirem Engagement, well d'Diskriminatioun ass nach ëmmer do, sou den Andy Maar vu "Rosa Lëtzebuerg".

